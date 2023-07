Pogba è un mistero in casa Juve, il Corriere dello Sport: "Il rientro è un'incognita"

Paul Pogba non sta ancora bene e il suo rientro è tutto un'incognita. Lo racconta il Corriere dello Sport, che spiega come il francese sia ancora in condizioni fisiche precarie dopo l'infortunio muscolare al quadricipite che lo mise ko ormai due mesi e mezzo fa, dopo poco più di venti minuti della partita contro la Cremonese.

Il Polpo si è tagliato le ferie dopo un primo annus horribilis alla Juventus, lavorando a Miami per accorciare i tempi del rientro. Ma ancora è in alto mare. Difficile ipotizzare un suo impiego in campo nella tournée negli Stati Uniti, visto che il francese lavora ancora a parte, ma la Juventus spera nel rilancio. Con il mercato che resta alla finestra, soprattutto in Arabia Saudita, dove comunque hanno bisogno di garanzie fisiche prima di un possibile assalto.