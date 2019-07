Pogba-Lukaku, il QS titola: "Aspettateci"

"Aspettateci", questo il titolo d'aperture del QS in edicola questa mattina. Pogba viole la Juventus, Raiola esce allo scoperto: "Paul via dallo United". L'Inter stringe per Lukaku, altro Red Devil smanioso di giocare in Italia.

I piani del Milan - Spazio anche al Milan, con i rossoneri pronti a riabbracciare Bonaventura, al rientro dopo il lungo infortunio. Anche Cutrone farà parte del nuovo corso di Giampaolo: l'attaccante è stato tolto dal mercato.