Poggi sul record di Leao: "Di solito sono gol d'istinto, questo no. Che qualità"

Rafael Leao ha battuto il record di Paolo Poggi dopo 19 anni. L'ex attaccante sul record del portoghese: "Di solito sono gol d'istinto, questo no. Che qualità". Ecco le parole di Poggi alla Gazzetta dello Sport: "Sono felice che lo abbia battuto lui, mi piace moltissimo: quando si accende è impressionante. Finora ha espresso solo una parte del suo grande potenziale. Quanto si preparano gol così? Di solito sono puro istinto, ma lui e Calhanoglu sono partiti per andare a segnare. E con quella qualità... Avete visto il controllo di Leao?". Chiosa sulle ambizioni Scudetto dei rossoneri: "Non so se lo vinceranno, ma sono una grande squadra, anche con Ibra infortunato. Spirito di gruppo eccezionale".