Polemiche a San Siro, Il Messaggero: "L'Inter non sfonda e Marotta esplode"

Un pareggio e tanta rabbia. L'Inter non va oltre il 2-2 contro il Parma a San Siro nell'anticipo del sabato alle 18 con l'amministratore delegato Beppe Marotta che ha sbottato al termine del match per un rigore non concesso. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "L'Inter non sfonda e Marotta esplode".