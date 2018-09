Portanova al Corr. Bologna: "Per Inzaghi campionato iniziato domenica"

© foto di Alberto Fornasari

Daniele Portanova, nel 2011 firmò con un colpo di testa l’1-1 contro la Juve. Unico punto raccolto dal Bologna nel nuovo stadio bianconero. L'ex difensore felsineo, attraverso il Corriere di Bologna, ha detto: "È un piacere ricordarlo. Non so chi calciò il corner, ma io presi il tempo a Chiellini. Fu una partita di sacrificio, concentratissimi, pareggiammo e resistemmo agli attacchi juventini nonostante fossero in 10. Spero che il Bologna torni a fare punti in quello stadio. Il campionato per il Bologna è iniziato domenica, vediamo se si ricrea il gruppo e un ambiente positivo. L’importante è uscire sempre con dignità avendo dato il massimo, poi non so se basterà", le sue parole.