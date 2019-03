© foto di Gaetano Mocciaro

Notte di Champions questa sera all'Estádio do Dragão. Ecco come i giornali portoghesi si proiettano a Porto-Roma di questa sera: "Arena dei campioni" titola A Bola dove i giocatori del Porto sono immortalati nelle vesti di gladiatori. "Sérgio contro la fretta" titola O Jogo evidenziando, così come ha fatto Record, le parole in conferenza stampa del tecnico Conçeiçao.