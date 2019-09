Palcoscenico Franchi. Si avvicina il big match tra Fiorentina e Juventus, occhi e fari puntati sul Franchi. Cesare Prandelli ha provato a fare le carte al match. "La Juve non è imbattibile" ha detto il tecnico ex viola al Corriere Fiorentino. "Non esistono squadre imbattibili. Si devono considerare tanti aspetti: la condizione fisica e quella mentale. La Fiorentina deve ripartire dalla prima mezz’ora di gioco che ha affrontato contro il Napoli. Che emozione la rimonta con Papa Waigo e Osvaldo. Montella? Si riprenderà" ha poi aggiunto l'ex Genoa, in attesa di panchina.