Prandelli al Quotidiano Sportivo: "Italia, fai con i giovani"

© foto di Lazzerini

L'ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha parlato al Quotidiano Sportivo: "Italia, fai coi giovani". L'ex tecnico della Fiorentina ha proseguito: "Mancini fa benissimo a puntare sui giovanissimi come Zaniolo e Pellegri. E' un'idea geniale per sopperire alla mancanza di stage. In Italia i talenti ci sono. L'Inter? Attraversano una fase di rodaggio, ma si sono già ripresi".