Prandelli torna in viola. Il QS: "Ecco come giocherà la nuova Fiorentina"

"Ecco come giocherà la nuova Fiorentina". Questo il titolo che il QS nell'edizione odierna dedica ai viola e al ritorno di Cesare Prandelli. Il tecnico ha già parlato con la squadra ed ha le idee chiare su come trasformare il gruppo. Il modulo di ripartenza dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Milenkovic accanto a uno tra Pezzella e Martinez Quarta a formare la cerniera centrale. I terzini dovrebbero essere Lirola e Biraghi con possibile spostamento dello stesso Milenkovic che ha già fatto quel ruolo con Pioli. In mediana ci sarà Pulgar con Amrabat e Castrovilli si muoverà in mezzo a Ribery e Callejon. Per Prandelli Kouame non è una prima punta e quindi potrà spuntarla Vlahovic davanti o in alternativa Cutrone.