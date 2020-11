Preziosi su Rovella: "Il rinnovo si farà". Il Secolo XIX: "Le big pressano"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola quest'oggi si occupa del futuro di Rovella all'interno della propria sezione sportiva: "Ha un contratto che scade nel 2021 - scrive il quotidiano a proposito del classe 2001 - un anno fa aveva esordito in Serie A e la trattativa per il rinnovo sta andando avanti da tempo, troppo, e adesso il rischio è quello di arrivare tardi". Il suo agente, Giuseppe Riso, non sembra avere fretta, anche perché su Rovella hanno già chiesto informazioni big come Juve, Inter e Roma. Ciononostante, Enrico Preziosi non ha dubbi: "Il rinnovo si farà", ha assicurato il patron.

È però plausibile, secondo il quotidiano, che Rovella venga ceduto a gennaio a una delle squadre sopraccitate, con la condizione di tenerlo in rossoblù per almeno altri 18 mesi: "Un po' quello che è accaduto con Romero, 'promesso alla Juve nel gennaio 2019 e al Genoa fino ad agosto 2020". La valutazione di Rovella oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro: "Cifra che rispecchia in pieno l'attuale valore del centrocampista, anche se appare presto destinata a crescere esponenzialmente".