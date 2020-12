Prima volta contro i viola per Chiesa. Il Corriere Fiorentino: "Da capitano a grande ex"

Il Corriere Fiorentino: si sofferma sulla sfida nella sfida di Juve-Fiorentina, "Da capitano a grande ex" prima contro i viola per Chiesa. Chissà se Federico ha parlato con l'ex viola Bernardeschi per farsi anticipare l’effetto di affrontare la Fiorentina. Intanto però i tifosi fiorentini si augurano che non ripeta l’exploit del compagno capace di segnare alla sua ex squadra nella prima stagione bianconera. Una telenovela durata più di una stagione, la prima dell’era Commisso, quella relativa al futuro di Chiesa. Un lungo tira e molla tra società, padre agente e calciatore stesso, nel quale non sono mancate discese e risalite lungo il morale di un attaccante che solo nel finale della scorsa stagione pareva essersi ritrovato, tanto da risultare decisivo anche nelle prime gare di questa stagione (contro la Samp, nell’ultima gara in viola, il suo palo nel recupero avrebbe evitato la sconfitta). L’assenza di tifosi in arrivo da Firenze può rappresentare anche un vantaggio per Chiesa, ma complice la vicenda legata alla fascia da capitano che nello spogliatoio in pochi paiono aver digerito c’è da credere che i suoi ex compagni faranno di tutto per limitarlo.