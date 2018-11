Prime pagine d'Oltremanica sul Liverpool: "Agonia Klopp"

La sconfitta di Belgrado mette in una posizione complicata il Liverpool di Jurgen Klopp. La necessità è vincere almeno una delle prossime due gare, magari non perdendo quella con il Paris Saint Germain. "Agonia Klopp", il titolo del Daily Mail, mentre il Mirror gioca con il nome dell'avversario: "Red Scar", per descrivere la paura per un ipotetico mancato passaggio del turno.