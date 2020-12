Problemi in attacco per Pioli, Tuttosport: "E' un Milan spuntato"

vedi letture

Problemi in attacco per il Milan. Questo pomeriggio la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo alle 15 al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di Roberto De Zerbi in una sfida importantissima per i quartieri alti della classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "E' un Milan spuntato".