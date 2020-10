Prodezze per Mancini e Ribery. Corriere dello Sport: "Arriva il rinnovo per Castrovilli"

Gaetano Castrovilli è stato assoluto protagonista del match di ieri pomeriggio della Fiorentina, che si è imposta sull'Udinese per 3 a 2 grazie a due reti ed un assist del numero 10 viola. Ed il Corriere dello Sport titola: "Arriva il rinnovo per Castrovilli". Prolungamento fino al 2025 ed adeguamento economico, meritatissimi dopo quanto fatto nell'ultimo anno e mezzo. E la doppietta di ieri, la prima in Serie A, è arrivata sotto gli occhi del CT Mancini e del compagno Franck Ribery, out per infortunio, a cui ha dedicato la prima marcatura.