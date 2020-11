Prova da leader per Lautaro nonostante il ko dell'Inter. Gazzetta: "Esame superato"

"Esame superato" secondo La Gazzetta dello Sport per Lautaro Martinez. Prova da leader per Lautaro nonostante il ko dell'Inter. Prima il gol del 2-1 e poi l'assist per il 2-2 momentaneo di Perisic ma prova da leader anche a fine partita, quando ha trovato con lucidità le parole giuste per ammettere la delusione per la sconfitta e per rispondere alle critiche dell’ultimo periodo. L’Inter a Madrid ha ritrovato Lautaro Martinez e questa è sicuramente la notizia migliore del martedì di Champions. Serviva una prova da leader in assenza di Lukaku e il Toro stavolta ha passato alla grande l’esame.