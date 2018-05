Psg-Buffon, passi avanti nella trattativa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contatti crescenti e avvicinamento progressivo tra le due parti. Gigi Buffon è sempre più vicino al Paris Saint Germain, è stato partorito un biennale con ingaggio da 8 milioni complessivi. Ma non va sottovalutato neanche il resto, il ruolo da testimonial cucito per Gigi del Mondiale 2022 in Qatar: la proprietà Psg tiene all’evento almeno quanto alla Champions, riporta La Gazzetta dello Sport. Ma l’annuncio non sarà a brevissimo: Gigi vuol godersi a pieno queste strane vacanze dopo la sbornia di affetto dell’ultima partita a Torino. Potrebbe passare tutto il mese di giugno prima di mettere il fiocco al pacco.