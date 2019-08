"Confuso". L'Equipe attacca in prima pagina l'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, dopo l'inaspettata sconfitta col Rennes nel secondo turno di Ligue 1. "Scelte tattiche discutibili, toni distesi con lo spogliatoio... Tuchel sembra in balìa degli eventi", continua il quotidiano francese. In attesa, dunque, di un segnale importante già dalla gara casalinga di domenica prossima contro il Tolosa.