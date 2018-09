PSG, L'Equipe titola: "Semaforo verde per i Reds"

C'è un gioco di parole sulla prima pagina de L'Equipe, dedicata quasi interamente al successo del PSG nell'anticipo di Ligue 1 contro il Saint-Etienne. "Semaforo verde per i Reds", è il titolo che spiega come il 4-0 ottenuto ieri sera sia un buon test in vista del Liverpool e della Champions League: è previsto per martedì l'incontro, nel girone del Napoli.