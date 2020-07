PSG, il ds Leonardo diventa... Leonardo da Vinci su L'Equipe: "La tela del maestro"

Un altro gioco di parole, un'altra apertura memorabile per L'Equipe. Il protagonista della prima pagina del quotidiano francese oggi è il ds Leonardo, ex Milan e Inter chiamato a far consacrare definitivamente il Paris Saint-Germain nel calcio internazionale e non più solo a livello nazionale.

"La tela del maestro", titola il quotidiano, paragonando Leonardo a un Leonardo ancora più famoso, Leonardo da Vinci, con tanto di uomo vitruviano sullo sfondo.