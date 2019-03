"Un lavoro da completare" titola L'Equipe oggi in edicola, in riferimento alla sfida di questa sera di Champions League fra Paris Saint-Germain e Manchester United. All'andata la squadra di Thomas Tuchel si è imposta 2-0 a Old Trafford e i giochi per il passaggio ai quarti di finale sembrano fatti. Ma l'esperienza vissuta dai francesi in Champions (la rimonta subita contro il Barcellona due anni fa) e quanto accaduto ieri sera al Real Madrid induce alla prudenza.