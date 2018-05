R Sport sulla Juve: "Signora in dolce attesa, Scudetto in tasca"

R Sport, la prima delle pagine sportive de La Repubblica oggi in edicola, apre con l'esultanza di Gianluigi Buffon. "La Signora il dolce attesa, lo Scudetto è già in tasca". Il pareggio del Torino al San Paolo per 2-2 ha chiuso i conti e dato la certezza del titolo ai bianconeri: solo la matematica impedisce la festa. Allegri pensa alla Coppa Italia, Sarri verso il divorzio.