Rabbia per le decisioni arbitrali. Tuttosport: "Nedved non ci sta e lascia la tribuna"

"L'incredulità, la rabbia. L'incapacità di darsi una spiegazione". L'edizione odierna di Tuttosport descrive così il clima nello spogliatoio juventino dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina: "C'è un gran rimuginare su certi disastri fatti in campo, con annesse conseguenze che potrebbero costare carissime da qui alla fine della stagione". C'è anche un fastidio di fondo per certe decisioni arbitrali che hanno condizionato il match: "Chiedere, per credere, al vicepresidente Pavel Nedved che ha lasciato la tribuna a metà ripresa, attonito, dopo uno dei tanti svarioni arbitrali". C'è infine la frustrazione per l'impossibilità di tramutare subito il nervosismo in carica positiva, perché il k.o. con i viola è capitato tra capo e collo proprio a ridosso della sosta natalizia: "Sempre ammesso che, sportivamente parlando, ci sia qualcosa da festeggiare", osserva il quotidiano.