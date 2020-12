Ranieri al Corriere dello Sport: "Candreva mi ha fatto gli auguri. Non ci sono problemi"

"Candreva mi ha fatto gli auguri. Non ci sono problemi". Con queste parole al Corriere dello Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, pone fine alle polemiche. L'allenatore ha specificato che tutti i ragazzi gli hanno fatto gli auguri di Natale, ex Inter compreso e che dunque le polemiche stanno a zero. Una battuta anche sul rinnovo di contratto: "Non ho problemi, quando il presidente mi vuole chiamare ci siederemo intorno al tavolo. Tutti vorrebbero stare a sinistra in classifica, ma come obiettivo mi pongo sempre 40 punti perché conosco le difficoltà del campionato".