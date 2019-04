© foto di Ivan Cardia

"Non vedo l'ora di lasciare il calcio". Le prime pagine dei quotidiani inglesi sono praticamente monopolizzate da Danny Rose, terzino del Tottenham che ha annunciato di voler lasciare il calcio quanto prima per via dei continui abusi razziali e razzisti, nonché della mancanza di interventi concreti per arginare il fenomeno. Rose, inglese di Doncaster ma originario della Giamaica, è stato bersagliato dai tifosi del Montenegro in occasinoe dell'ultimo confronto valido per le qualificazioni a Euro 2020.