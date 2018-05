Real-Bayern, Marca carica il Bernabeu: "Que sea un volcan"

© foto di Lazzerini

"Que sea un volcan", il titolo odierno di Marca. Bellissima la prima pagina disegnata dal quotidiano spagnolo in vista della gara di questa sera del Santiago Bernabeu. Al centro dell'immagine proprio l'impianto madridista contornato dalla capitale iberica, in caso di successo per il Real sarebbe la terza finale di Champions consecutiva.