Real Madrid, As: "Ronaldo passa il test in vista della finale di Champions"

"Cristiano ha passato il test". L'edizione odierna di As evidenzia in prima pagina la buona prestazione di Ronaldo nell'ultima giornata di Liga contro il Villarreal. 2-2 il risultato finale del match, con le reti merengues firmate proprio da Cristiano e da Bale. Un "provino" positivo, sottolinea il quotidiano, in vista della finale di Champions League di sabato prossimo tra Real e Liverpool.