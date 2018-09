Real Madrid-Atlético, le aperture dei quotidiani spagnoli

Questa sera al "Santiago Bernabeu" derby di Madrid fra Real e Atlético: "Primo derby col VAR" titola As: "Modric e Griezmann tornano ad affrontarsi con il pallone d'oro nel mirino. Giocherà Courtois, Nacho prende il posto di Marcelo e torna Carvajal. Quattro centrocampisti per due posti nell'Atlético". "Un giorno per incoronarsi" è invece l'apertura di Marca: "Ramos contro Griezmann, il morbo del derby".