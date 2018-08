Real Madrid, i quotidiani invocano rinforzi. E spunta il nome di Icardi

La sconfitta del Real Madrid in Supercoppa europea porta la casa blanca a riconsiderare il mercato in entrata. "Compriamo?" titola oggi Marca: "Dopo la sconfitta di Tallinn verrà riorganizzata la situazione; ci sono 300 milioni in cassa che però non devono essere sperperati". As apre il sondaggio, ed emerge che l'88% degli intervistati ritiene necessario che il club intervenga: "I tifosi chiedono acquisti" è il titolo. E c'è anche un nome di Serie A fra i papabili: Mauro Icardi.