Real Madrid, l'apertura di Diario As: "Mariano torna a casa"

"Mariano torna a casa". Questa l'apertura di As nella sua edizione odierna, che titola in merito al ritorno dell'attaccante al Real Madrid. Il 25enne lascerà a breve il Lione per vestire nuovamente la camiseta dei blancos. Mariano Diaz, dunque, è pronto a mettersi a disposizione di Julen Lopetegui.