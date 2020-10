Real Madrid, la panchina di Zidane traballa. L'Equipe: "Avviso di tempesta"

Il quotidiano francese L'Equipe apre in prima pagina con il futuro di Zidane in bilico: "Avviso di tempesta". Dopo la sconfitta casalinga di mercoledì in Champions League, Zinedine Zidane, l'allenatore del Real Madrd, appare sempre più indebolito. Il Clasico e poi la partita di martedì in CL a Monchengaldbach saranno decisive per il suo futuro