© foto di Giacomo Iacobellis

"La casa di Navas". L'Equipe celebra in prima pagina la grande performance fornita al Santiago Bernabéu da Keylor Navas, ex portiere del Real Madrid che ieri ha salvato più volte il Paris Saint-Germain proprio contro i suoi ex compagni. Immediato il riferimento al titolo della celebre serie spagnola, ambientata proprio a Madrid, "La casa di carta".

"Per il suo ritorno al Bernabéu Navas ha moltiplicato le sue parate decisive tenendo a galla il PSG", prosegue il quotidiano francese. I transalpini sono riusciti a ribaltare lo 0-2 iniziale grazie alle reti di Mbappé e Sarabia tra l'81' e l'83'.