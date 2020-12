Rebus Milik. Il Corriere dello Sport: "Il futuro tra Viola e Juve ma lui ha l'accordo con la Roma"

Milik è conteso da molte squadre di Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport ormai è definitva la rottura col Napoli, che ha scelto la linea dura e il calciatore non può più permettersi di restare in tribuna. L'agente in questi giorni è in missione a Castelvolturno pe risolvere la questione. La Juventus alimenti i dubbi del giocatore: lo vuole però gratis, a giugno. Alla Fiorentina e a Prandelli serve un bomber subito ma va trovata un'intesa. Lui gradirebbe la Roma, con cui ha già l'accordo per 5 anni. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis chiede 18 milioni, mentre intanto darà Llorente alla Sampdoria.