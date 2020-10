Reggiana devastata dal Covid-19, ma la gara di Salerno si avvicina. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Con più di 8 calciatori positivi al Covid-19, in Serie B una club può chiedere il rinvio di una gara, ma solo e soltanto una: nei successivi match sarà costretta a presentarsi, pena la sconfitta a tavolino. Questo, in estrema sintesi, il nuovo regolamento della Lega B in merito al Covid-19.

La Reggiana ha già utilizzato il bonus per chiedere e ottenere il rinvio del match contro il Cittadella, ma domenica si è aperto il caso: il club emiliano, come noto, conta al momento 27 positivi e su TMW è stato aperto il dibattito circa il regolamento e lo spettacolo, considerando che la squadra, qualora volesse evitare il ko a tavolino, sarà costretta a schierare in campo elementi delle giovanili.

Al nostro sito, hanno fatto eco anche i quotidiani, con Tuttosport che stamani ha evidenziato il "Paradosso Reggiana: deve giocare", ricordando che "Entro domani la Reggiana comunicherà come intenderà proseguire l’attività sportiva. Sono previsti ulteriori test per verificare lo stato di salute del gruppo squadra emiliano, devastato dal Covid-19: 27 tesserati hanno contratto il virus, la Reggiana è il principale focolaio di Coronavirus del calcio italiano. Solo il Genoa, con 22 contagiati, e il Palermo, in Lega Pro, con 19 positivi tengono il ritmo dei granata".

La Gazzetta dello Sport ha invece così aperto: "Reggiana nei guai: verso la rinuncia a Salerno?". Proseguendo poi: "La Reggiana [...] deciderà domani se giocare sabato a Salerno, con una squadra imbottita di giovani della Primavera, o rinunciare e incassare lo 0-3 a tavolino. La seconda ipotesi è la più accreditata, per evitare figuracce e considerando anche che l’attività è sospesa almeno fino a giovedì".

Sul Corriere dello Sport, infine, le parole del numero uno granata, Luca Quintavalli: "La Reggiana saprà rialzarsi Abbiamo un grande senso di appartenenza. «La sconfitta a tavolino con la Salernitana è quasi certa. Abbiamo già utilizzato il bonus-rinvio»".