Reggina in crisi, con il Venezia i calabresi si giocano molto: le aperture dei quotidiani

Tour de force per la Serie B, che da qui alla sosta di Natale giocherà spesso con turni infrasettimanali. A cominciare da quello del 12^ turno, che prenderà il via quest'oggi con la gara del "Granillo” tra una Reggina sempre più in crisi e il Venezia.

Calabresi appunto in crisi, specie dopo il secco 3-0 partito venerdì in casa del Chievo Verona, e mister Domenico Toscano sul banco degli imputati.

Di questo, ne ha parlato il Corriere dello Sport, che ha titolato "La Reggina si aggrappa a Menez": "In silenzio, dopo la cocente sconfitta subita dal Chievo, la Reggina mantiene lo stesso comportamento prima della gara con il Venezia. Così, raccolti nel centro sportivo di Sant’Agata, gli amaranto hanno cercato di dimenticare la pessima prova contro la formazione dell’ex Aglietti e preparato il delicato confronto con i veneziani. Crocevia verso un futuro più sereno oppure crisi pericolosa prodromo di scelte societarie. Ovviamente gli amaranto, in ogni componente, guardano al confronto di questa sera con fiducia. Toscano, dopo l’allenamento di rifinitura recupera Menez, dopo tre turni di assenza, conta di poter mandare in campo una formazione più equilibrata".

Fa eco Tuttosport: "Reggina, Toscano si gioca la panchina". Più nel dettaglio poi: "Arriva il Venezia: per i calabresi 5 sconfitte nelle ultime 6 partite. La posizione del tecnico è delicata. Però oggi c'è il ritorno di Menez".

Senza drammi, invece, La Gazzetta dello Sport. Questa l'apertura, "La Reggina e il Venezia provano a ripartire", cui fanno seguito le probabili formazioni per il match che stasera si giocherà alle 21:00.