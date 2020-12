Reggina-Toscano, the day after: le aperture dei quotidiani sull'esonero del tecnico amaranto

E' finito il matrimonio tra la Reggina e mister Domenico Toscano, esonerato ieri dopo il ko con il Venezia: il mister, nelle 12 partite giocate, lascia la squadra a quota 10 punti, una sola lunghezza in più rispetto alla zona playout, ma c'è da considerare che la B scenderà in campo stasera e gli amaranto potrebbero quindi sprofondare nelle zone calde della graduatoria.

Una risalita è necessaria, ma intanto i quotidiani hanno analizzato la situazione. La Gazzetta dello Sport ha così aperto: "Aramu più Bocalon, il Venezia tiene il ritmo. Reggina, via Toscano", aggiungendo poi che "Lafferty illude, poi Zanetti estrae dalla panchina i marcatori. Esonerato ieri sera l’allenatore".

Il Corriere dello Sport invece: "Mago Aramu e Bocalon La Reggina va a picco". Nel dettaglio: "In vantaggio con Lafferty, la squadra calabrese si fa riprendere e battere. Nuova amarezza al “Granillo” per Toscano che si fa ribaltare da Zanetti ed è in crisi nera".

Chiude Tuttosport, che apre con "Ribaltone del Venezia": "Aramu e Bocalon stroncano la Reggina, che era passata in vantaggio con Lafferty", la chiosa finale.

Non resta quindi che attendere il nome del sostituto: in pole, come riportato da TMW questa mattina, Marco Baroni.