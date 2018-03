Repubblica: "Frenata di Suning, Capello e Sabatini addio per austerity"

L'edizione odierna di Repubblica dedica spazio alle vicende societarie di Suning, con le inevitabili ripercussioni in casa Inter. "La frenata di Suning, Capello e Sabatini addio per austerity", il titolo del quotidiano. L'allenatore via dallo Jiangsu. il dt via dall'Inter. Dove servono 60 milioni di plusvalenze a giugno e il quarto posto.