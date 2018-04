Repubblica in prima pagina: "Alla Roma adesso serve un miracolo"

"Il Barcellona vince 4-1, ai giallorossi ora serve un miracolo". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica, che in prima pagina dedica spazio al ko di Champions subito dalla Roma al Camp Nou nell'andata dei quarti. Messi non segna nel 4-1 - si legge - ma il destino spagnolo condanna anche la Roma (così come successo alla Juve contro il Real Madrid martedì sera).