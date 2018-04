Repubblica: "Juve-Napoli, la partita non è finita"

"Juve-Napoli, la partita non è finita". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica, che in prima pagina dedica spazio alla Serie A, riaperta dopo i risultati dell'ultimo turno. La Juve pareggia col Crotone e il Napoli torna a -4 in attesa dello scontro diretto. Juventus - si legge - troppo fiato sprecato dopo Madrid. Allegri aveva capito l'andazzo e aveva chiesto ai suoi di chiudere le polemiche per concentrarsi sul campo. Adesso niente è più scontato".