Riapertura stadi, Corriere dello Sport: "Più tifosi negli stadi, arriva il no del Cts"

Nella giornata di ieri è arrivata la decisione del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla riapertura degli stadi a capienza ridotta. Responso negativo, come ricorda in prima pagina anche il Corriere dello Sport: "Più tifosi negli stadi, arriva il no del Cts", si legge nel titolo.