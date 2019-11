Ribery parla al Corriere dello Sport: "Io sono vero"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con un'intervista esclusiva a Franck Ribery. "Io sono vero" dice il campione che in estate ha lasciato il Bayern Monaco per accettare la sfida della Fiorentina. "Non ho mai dimenticato le mie origini, sono cresciuto nelle difficoltà. Firenze è il posto ideale per fare calcio, la gente vive la squadra. Non mi piace il VAR ma mi adeguo. Il dribbling è come una religione. Mi dirà il corpo quando smettere. La squalifica? Ho sbagliato".

La Juve - "Ronaldo cerca una via di fuga". Clamoroso dalla Spagna: l'attaccante della Juventus avrebbe deciso di lasciare il club bianconero in estate, in caso di mancata vittoria della Champions League. Domani rientra dopo lo 'scontro' con Sarri mentre in Spagna sono certi: "A giugno lascia l’Italia".

Il Bologna - "La grande forza di Mihajlovic". Nel taglio basso uno dei tre box è dedicato al ritorno di Sinisa Mihajlovic. Ieri tre ore in campo per seguire l'allenamento della squadra. Oggi il tecnico è atteso in ospedale.

Il caso - "Curva riaperta, Gravina una furia". La FIGC lavora per combattere il razzismo ma la Corte Federale sospende lo stop al Verona.

Il ritorno - "E Mou dà spettacolo". L'atteso ritorno di José Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham, è già uno show. "Non ho mai perso una finale di Champions, non so come si fa. Il Tottenham vincerà la Premier" dice il portoghese.