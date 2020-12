Ricorso Napoli per la sconfitta a tavolino. Tuttosport: "Sentenza entro Natale?"

Ieri il Napoli ha presentato al Collegio di garanzia dello sport il ricorso contro la sconfitta per 3-0 a tavolino (col punto di penalizzazione in classifica) in occasione della gara con la Juventus, che non si era disputata il 4 ottobre. E' l'ultimo grado della giustizia sportiva, e probabilmente il Collegio giudicherà già lunedì l'ammissibilità del ricorso fissando una data per l'udienza. La sensazione è che avrà una sentenza entro Natale. Questo consentirebbe anche di ripianificare, se il Collegio dovesse accogliere in pieno la richiesta del Napoli, la partita a Torino il 13 gennaio. Se il Collegio confermasse l'ultima sentenza e quindi respingesse il ricorso del Napoli, De Laurentiis ricorrebbe al Tar del Lazio. A scriverlo è Tuttosport.