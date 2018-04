Riise su Roma-Liverpool: "Sarà decisivo lo scontro tra Salah e Kolarov"

© foto di Federico Gaetano

John Arne Riise è il doppio ex della sfida di Champions League tra Roma e Liverpool e ha parlato a Leggo per presentare la sfida: "E' il mio derby, sarà decisivo il duello tra Salah e Kolarov. Il ritorno in casa favorirà Di Francesco. Vorrei poter venire a vedere la gara dell'Olimpico ma Totti mi dovrà trovare un biglietto".