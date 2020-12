Rinnovo Donnarumma? Raiola risponde a Tuttosport: "Al momento è del Milan, poi si vedrà"

Non poteva mancare la domanda sul rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma nell'intervista che Mino Raiola ha concesso a Tuttosport. Questa la risposta dell'agente:" Al momento è del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c'è che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come l'altra volta". Il portiere rossonero è in scadenza al prossimo giugno e le trattative per il rinnovo entreranno nel vivo a breve.