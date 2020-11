Ritorno al passato per Mertens. Il Mattino: "Con il Milan giocherà centravanti"

"Ritorno al passato per Mertens", scrive oggi Il Mattino, che spiega: "Dries contro il Milan giocherà centravanti, nel suo vecchio ruolo dove si esaltò negli anni di Sarri e dove ha fatto bene l'anno scorso con Gattuso". Senza Osimhen, fermato dalla lussazione alla spalla rimediata in Nazionale, toccherà al belga agire da riferimento più avanzato del Napoli, dopo aver giocato in questa prima parte di stagione in appoggio all'ex Lille. Dopo la rete al debutto a Parma Dries ne ha segnata soltanto un'altra, nella goleada al Genoa. Mertens è a digiuno da quasi due mesi: un fatto decisamente inusuale per lui.