Roma, caccia al DS. Il Messaggero: "Obiettivo Ribalta grazie al database USA"

In casa Roma è caccia al direttore sportivo. "Obiettivo Ribalta grazie al database USA" scrive Il Messaggero in edicola stamani. E' la Retexo Intelligence a consigliare i Friedkin, compagnia specializzata nella creazione di strategie e analisi per conto di società sportive. Dal loro database dovrebbe arrivare il nome del nuovo ds giallorosso. Esiste una short list e uno dei nomi in ballo è quello di Javier Ribalta dello Zenit San Pietroburgo, per 5 anni uomo di fiducia di Marotta e Paratici alla Juventus. Un anno allo United da capo degli osservatori (stesso ruolo ricoperto nella Juve) e poi l'avventura da ds in Russia. Il suo nome è stato proposto alla Roma ma il suo nome sarebbe in lizza anche per un clamoroso ritorno alla Juve qualora Paratici non dovesse rinnovare. E anche Ribalta si libera a giugno.