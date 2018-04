Roma, Corriere della Sera: "Come se fosse la semifinale"

© foto di www.imagephotoagency.it

"La gara con il Chievo per me è come se fosse la semifinale", con questo virgolettato di Eusebio Di Francesco titola nelle pagine sportive l'edizione romana del Corriere della Sera per presentare la sfida al Chievo. Il tecnico della Roma ha provato a mantenere viva l'attenzione sulla gara del pomeriggio, crocevia fondamentale epr disputare la Champions anche il prossimo anno. Sa però che non è facile col pensiero che - si legge - corre alla gara di ritorno con il Liverpool in cui servirà un'altra impresa dopo quella col Barcellona.