Roma, Corriere della Sera: "Florenzi, che ansia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Florenzi, che ansia: titolare a rischio e rinnovo complicato, scrive quest'oggi l'edizione romana del Corriere della Sera raccontando della fumata grigia per il rinnovo del vice-capitano della Roma. C'è bisogno di un'accelerata per non farlo diventare un caso: dopo un primo contratto esplorativo, le parti si rivedranno nei prossimi giorni per cercare un accordo. L'esito comunque non è scontato perché la questione oltre che economica è anche tecnica, visto che il giocatore che cerca rassicurazioni anche sull'utilizzo ed il ruolo, dopo aver giocato terzino per necessità.