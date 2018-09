Roma, Corriere della Sera: "In tilt, smarrita ogni certezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Roma in tilt, smarrita ogni certezza", titola nelle pagine sportive l'edizione romana del Corriere della Sera che analizza le difficoltà della squadra di Di Francesco che avrà la sosta per riflettere e confrontarsi con l'obiettivo di trovare soluzioni e non farsi prendere dall'onda emotiva del momento. Il ko col Milan ha moltiplicato i problemi, ma - si legge - erano già tutti evidenti: la confusione tattica, l'inconsistenza di Pastore, l'indecisione di Olsen, il ritardo di preparazione. Il gol di Cutrone li ha solo fatti esplodere con i lamenti di Dzeko che sono il termometro delle difficoltà della squadra.