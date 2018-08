Roma, Corriere della Sera: "La rosa è extralarge"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è extralarge, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera per commentare il mercato dei giallorossi. Niente ultimo colpo, nessuna opportunità last minute, ma la Roma - si legge - era già fatto con 12 nuovi acquisti ed ha chiuso con Nzonzi, ma senza l'esterno destro di piede mancino che nei giorni di Malcom sembrava la priorità. Per il mercato in uscita c'è tempo fino a fine agosto almeno per l'estero: bisogna sfoltire e Gonalons è davvero vicino al Siviglia mentre Coric ha 15 giorni per riflettere sul prestito perché il centrocampo della Roma per ora ha 9 giocatori per tre maglie.