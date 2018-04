Roma, Corriere della Sera: "Le scelte sbagliate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le scelte sbagliate della Roma, la Fiorentina le presenta il conto, titola nelle pagine interne il Corriere della Sera. La squadra di Di Francesco confondo il dessert Champions per il pane quotidiano del campionato - si legge - e fa la felicità di Inter e Lazio che oggi possono superarla o agganciarla in classifica. Il tecnico sbaglia formazione, schierando chi non sta in piedi o non è in grado di giocare dall'inizio della stagione, e la Fiorentina in un ottimo stato di forma timbra la sesta vittoria di fila mettendo nel mirino la qualificazione all'Europa League.